Посетителей ТЦ «Красный кит» в Подмосковье эвакуировали

Посетителей и работников ТЦ «Красный кит» эвакуировали в Мытищах
В подмосковных Мытищах из торгового центра «Красный кит» эвакуировали посетителей и персонал. Об этом сообщает портал Msk.1.
Сотрудники ТЦ полагают, что эвакуация вряд ли была учебной. У здания дежурят пожарные, полицейские и медики. В управлении МЧС по Московской области заявили, что тревога оказалась ложной.
«Там был ложный вызов. Скоро работу ТЦ восстановят», — говорится в материале.
Ранее 18 сентября из «Бутово Молл» в Москве эвакуировали людей из‑за задымления на фудкорте, после чего торговый центр вернулся к обычной работе.
В конце августа посетителей также выводили из ТЦ в Дмитрове — причины не уточнялись.