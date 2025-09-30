Посетителей ТЦ «Красный кит» в Подмосковье эвакуировали

30 сентября 2025, 20:10

Посетителей и работников ТЦ «Красный кит» эвакуировали в Мытищах

Фото: istockphoto/Ratchat

В подмосковных Мытищах из торгового центра «Красный кит» эвакуировали посетителей и персонал. Об этом сообщает портал Msk.1.





Сотрудники ТЦ полагают, что эвакуация вряд ли была учебной. У здания дежурят пожарные, полицейские и медики. В управлении МЧС по Московской области заявили, что тревога оказалась ложной.





«Там был ложный вызов. Скоро работу ТЦ восстановят», — говорится в материале.