В Приморье две девочки выпали из кузова грузовика, одна погибла

Фото: iStock/Fedorovekb

В Приморье произошла ужасная авария. Две десятилетние девочки выпали из кузова грузовика во время движения. Одна из них скончалась, другая получила серьезные травмы и попала в больницу. Об этом пишет РИА Новости.



Водитель Toyota HiAce нарушил правила, перевозя детей в кузове, не оборудованном для пассажиров. Во время поездки девочки потеряли равновесие и упали на дорогу. Полиция начала расследование инцидента и возбудила уголовное дело.

Дарья Осипова

