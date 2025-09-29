В Приморье две девочки выпали из кузова грузовика, одна погибла

29 сентября 2025, 07:14

Фото: iStock/Fedorovekb

В Приморье произошла ужасная авария. Две десятилетние девочки выпали из кузова грузовика во время движения. Одна из них скончалась, другая получила серьезные травмы и попала в больницу. Об этом пишет РИА Новости.