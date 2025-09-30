Под Калининградом мужчина надругался над девочкой в подъезде

30 сентября 2025, 19:52

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Калининградской области 39-летний мужчина надругался над малолетней девочкой в подъезде. Об этом сообщает региональный следком в телеграм-канале.





Инцидент произошел 23 сентября в городе Советске. В тот день местный житель вошел в подъезд вслед за возвращавшейся домой школьницей. После этого он напал на нее и начал приставать. Ребенок закричал, что спугнуло педофила, и он скрылся с места происшествия.



Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Фигуранту вменили статью о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас он находится под стражей.

«Следствием организован комплекс мер реабилитационного характера, направленных на минимизацию последствий причиненных ребенку психологических травм», — добавили в ведомстве.