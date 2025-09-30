Пожар на Варшавском шоссе в Москве: подробности

30 сентября 2025, 19:08

Двух пострадавших госпитализировали с ожогами после пожара в квартире в Москве

Фото: istockphoto/grafoto

В Москве в квартире дома №75 на Варшавском шоссе произошёл пожар. По данным источников агентства «Москва», два человека получили ожоги, их эвакуировали с шестого этажа.