Пожар на Варшавском шоссе в Москве: подробности
В Москве в квартире дома №75 на Варшавском шоссе произошёл пожар. По данным источников агентства «Москва», два человека получили ожоги, их эвакуировали с шестого этажа.
Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшим медицинскую помощь. По первоначальной информации, площадь возгорания составляла около 20 квадратных метров, горели мебель и вещи. Позднее уточнили, что огонь охватил 28 квадратных метров.
Пожар полностью ликвидировали, причины возгорания устанавливаются. Очевидцы сняли происходящее, кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?» — на записи видно пламя и клубы дыма, вырывающиеся из окна на шестом этаже.
Ранее в одном из классов школы в Кемеровской области загорелась лампа. В момент возгорания дети находились в кабинете, но прямо под искрами никого не было. Ситуация вызвала панику среди учащихся.
