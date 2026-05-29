Посетители Третьяковки полгода наслаждались липовыми скульптурами
Посетители Третьяковской галереи в течение полугода осматривали липовые скульптуры Эрнста Неизвестного. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Выставка стартовала прошлой осенью и приурочили её к 100-летию скульптора. 12 мая сотрудники галереи начали сворачивать экспозицию. Тогда и выяснилось: солидную часть произведений составляют новоделы.
Организовал эту схему капитан второго ранга Максим Кошкарёв. Он изготовил копии по авторским формам и продал их известному коллекционеру за 30 миллионов рублей. Гордый обладатель шедевров знаменитого нонконформиста великодушно передал их для выставки. Так коллекционер и узнал, что подарил моряку три десятка миллионов рублей.
Следственный комитет расследует уголовное дело. Пока в материалах дела фигурируют 30 скульптур. Суд уже избрал Кошкарёву меру пресечения и наложил арест на его имущество на сумму свыше 128 млн рублей.
