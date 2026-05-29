На севере Москвы три подростка на скутере влетели в экскаватор-погрузчик. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Удар оказался сильным. Один из юношей получил серьёзные травмы. Медики госпитализировали пострадавшего.
Отмечается, что 16-летний водитель скутера испугался и скрылся с места аварии. Однако правоохранители быстро нашли беглеца. В настоящее время сотрудники проводят проверку по факту случишегося. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось об инциденте в Бурятии. Установлено, что на трассе мужчина ударил ножом двух молодых людей, когда те пытались помочь ему. Суд вынес нападавшему суровый приговор.
