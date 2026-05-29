61-летняя москвичка устроила жестокую расправу над мужем из-за ссоры
В Москве суд арестовал женщину по обвинению в убийстве мужа. Подробности сообщает ГСУ СК России по столице.
По версии следствия, 24 мая 61-летняя женщина в квартире на Кронштадтском бульваре на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла мужу не менее семи ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Специалисты уже провели с фигуранткой все нужные действия. Следствие предъявило ей обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Суд избрал для женщины меру пресечения в виде заключения под стражу.
