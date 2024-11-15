Посетительница бара обвинила нового знакомого Нурланбека в изнасиловании в туалете

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang
В баре «Резидент», расположенном на улице Салова, 21-летняя посетительница Елизавета стала жертвой изнасилования после ночи, проведенной в компании нового знакомого. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Согласно видеозаписи с камер наблюдения, 36-летний Нурланбек совершает странные действия. Он выбегает из кабинки, оставляя 21-летнюю Елизавету внутри, а вскоре возвращается. Позднее в полиции мужчина заявил, что увидел, как девушка сползает с унитаза. По его словам, он просто оказывал ей помощь.
После этого в помещение вошла подруга Елизаветы, которая сразу была проинформирована о произошедшем. Информация об инциденте была передана сотрудникам бара, которые вызвали полицию. После вызова правоохранителей пострадавшую доставили в НИИ Джанелидзе, где врачи зафиксировали травмы, характерные для изнасилования. Нурланбек был задержан, у него взяты образцы для генетической экспертизы. В настоящее время следствие продолжается.
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После этого в помещение вошла подруга Елизаветы, которая сразу была проинформирована о произошедшем. Информация об инциденте была передана сотрудникам бара, которые вызвали полицию. После вызова правоохранителей пострадавшую доставили в НИИ Джанелидзе, где врачи зафиксировали травмы, характерные для изнасилования. Нурланбек был задержан, у него взяты образцы для генетической экспертизы. В настоящее время следствие продолжается.
Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова