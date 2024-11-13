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Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку

78.ru: в петербургском Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку
Фото: istockphoto/Motortion

Фото: istockphoto/Motortion

В Санкт-Петербурге в районе Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку. Об этом информирует телеканал 78.ru.
Сообщается, что авария произошла у дома № 61 по Бухарестской улице. Стало известно, что 27-летний гражданин Узбекистана за рулем автомобиля Daewoo Nexia наехал на россиянку, которая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы теменной области и плеча. Состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.



По информации правоохранительных органов, с начала текущего года иностранец трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В связи с произошедшим инцидентом была назначена проверка для выяснения всех обстоятельств дела.

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Теракт в Севастополе: появились первые кадры с места подрыва автомобиля — видео
13 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительным данным, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства, сообщает телеграм-канал Baza.
Взрыв произошел во время движения машины. Прохожие немедленно поспешили на помощь пострадавшему, вытащив его из автомобиля. Несмотря на усилия медиков, полученные травмы оказались смертельными.


Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может указывать на установку самодельного взрывного устройства. Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Согласно предварительной информации, в автомобиле находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

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#машины
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В Севастополе на дороге произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек
В Севастополе в результате взрыва автомобиля погиб водитель
13 ноября 2024, 10:44

Фото: iStock/frodelil

В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. По предварительной информации, причиной трагедии стало срабатывание взрывного устройства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что взрыв прогремел во время движения автомобиля. После инцидента прохожие поспешили оказать помощь пострадавшему, вытащив его из машины. Мужчину передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, водитель скончался.

Под днищем автомобиля образовалась дыра, что может свидетельствовать, что было установлено самодельное взрывное устройство. Власти проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления возможных виновных.


Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв. В результате которого в квартире выбило стекла и начался пожар. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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#травмы
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Полицейские задержали еще троих дезертиров в Новосибирской области
13 ноября 2024, 10:22

Фото: iStock/Motortion

Сотрудники полиции задержали еще троих военных, которые сбежали из воинской в Новосибирской области, в настоящее время пять человек находятся в розыске. Об этом пишет Baza.
Ранее глава Коченевского района Евгений Антипов сообщил, что 12 военнослужащих из категории СОЧ сбежали из воинской части, располагающейся в рабочем поселке Коченево. Населенный пункт они покинули на такси. Сначала задержали четверых, позже стало известно, что поймали еще троих дезертиров. В настоящее время ищут оставшихся пятерых военных.

По предварительным данным, большинство беглецов являются жителями Краснодарского края. Предполагается, что некоторые дезертиры могли уехать в Кемеровскую область. Военные не вооружены.

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#такси
#военные
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#сын
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В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
ФСБ: в Нижнем Тагиле проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию
13 ноября 2024, 10:05

Фото: istockphoto.com/ru/irene_rebrova

Предотвращен теракт в Нижнем Тагиле, где проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Согласно информации ведомства, злоумышленник, который оказался «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации», планировал за денежное вознаграждение осуществить теракт. В результате обыска силовики обнаружили и изъяли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с украинскими спецслужбами.

По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Преступник находится под стражей и дает признательные показания.

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#теракт
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14-летний подросток избил и изнасиловал 91-летнюю женщину
14-летний мальчик признал вину в изнасиловании 91-летней женщины во Флориде
13 ноября 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В штате Флорида 14-летний Джесс Стоун признал свою вину в том, что избил и изнасиловал 91-летнюю женщину. Об этом информирует WESH.
В июне Стоун проник в дом пожилой женщины через незакрытую дверь. Он посмотрел порнографию на ее iPad, а затем добрался до ее кровати. Кейтлин Хартиган рассказала, что подросток ударил ее по лицу, снял нижнее белье и изнасиловал, несмотря на ее просьбы остановиться и молитвы.

После нападения Стоун сбежал, а Хартиган вызвала полицию. Женщина была госпитализирована с опухшим и окровавленным лицом, а также с синяками на руках. Полицейским удалось идентифицировать нападавшего благодаря видео, снятому одним из соседей, а также ДНК-экспертизе. Подросток был арестован.

Позже выяснилось, что Хартиган была знакома с Джесс, который ранее несколько раз навещал её и казался ей «хорошим мальчиком». Приговор несовершеннолетнему насильнику будет вынесен 14 декабря.

Ранее стало известно, что сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга.

До этого в Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра.

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#подросток
#женщина
#изнасилование
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Житель Подмосковья хранил в сейфе килограмм кокаина
13 ноября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

28-летнего жителя Московской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме, который он арендовал, полиция нашла запас кокаина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра на втором этаже дома, расположенного в Раменском городском округе, был обнаружен сейф, в котором лежал свёрток с порошком, 17 брикетов с веществом растительного происхождения, весы, упаковочный материал, а также 4 тысячи долларов и 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что порошок в свёртке — это кокаин, его общий вес составил более килограмма. Остальные изъятые материалы отправлены на исследование.

Задержанный отказался рассказывать, где взял наркотик. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#наркотики
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Сын депутата Госдумы стал жертвой нападения со стороны одноклассника
Сына депутата Милонова в школе ударил одноклассник, с ним уже все хорошо
13 ноября 2024, 09:03

Фото: iStock/mrohana

Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА Новости.
По информации, предоставленной самим парламентарем, инцидент произошел в результате конфликта, вызванного неадекватным поведением обидчика.

«Спасибо, уже все хорошо. Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль обидчика», — сказал он.

Отмечается, что подросток высказывал националистические и расистские оскорбления в адрес сына депутата. Сообщается, что 12-летний парень не получил серьезных травм и уже чувствует себя лучше.

До этого стало известно, что в Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать. Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем. Подозреваемый в преступлении был задержан и арестован.

Куандыка Бишимбаева, осуждённого на 24 года за убийство, не оказалось в тюрьме. Существует подозрение, что он мог покинуть страну. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#инцидент
#сын
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В Новосибирске невестка убила свекровь и ранила сына
Shot: в Новосибирске невестка убила свекровь и ранила ножом сына-пятиклассника
13 ноября 2024, 08:21

Фото: iStock/kan2d

В Калиниском районе Новосибирска 42-летняя женщина совершила убийство своей 85-летней свекрови и ранила своего 9-летнего сына. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, женщина пришла навестить ребенка, который жил с бабушкой в квартире на Народной улице. В ходе визита между невесткой и свекровью возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и вонзила его в шею пенсионерке. К сожалению, свекровь не выжила от полученных травм.

Ситуация усугубилась, когда мальчик, пытаясь успокоить мать, получил ножевое ранение в область ключицы. Он смог вызвать экстренные службы и был госпитализирован. На данный момент женщина задержана, ее мотивы остаются неясными. По данным канала, она не работает и ранее не была судима. Полиция проводит расследование данного преступления.

Ранее в Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ранение
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Свадьба в Пакистане обернулась множеством жертв
Dawn: свадебный автобус упал в реку в Пакистане, погибли 22 человека
13 ноября 2024, 06:01

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

На севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.
Как сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел во вторник.

«Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии», — говорится в сообщении.
Невеста, находившаяся в автобусе, выжила, но получила травмы и была госпитализирована.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее «Радио 1» сообщало о трагедии в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа.

До этого следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#инцидент
#соболезнования
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