Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку

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В Санкт-Петербурге в районе Купчино мигрант сбил на иномарке 17-летнюю девушку. Об этом информирует телеканал 78.ru.
Сообщается, что авария произошла у дома № 61 по Бухарестской улице. Стало известно, что 27-летний гражданин Узбекистана за рулем автомобиля Daewoo Nexia наехал на россиянку, которая пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы теменной области и плеча. Состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.
По информации правоохранительных органов, с начала текущего года иностранец трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В связи с произошедшим инцидентом была назначена проверка для выяснения всех обстоятельств дела.
Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы теменной области и плеча. Состояние девушки оценивается как средней степени тяжести.
По информации правоохранительных органов, с начала текущего года иностранец трижды привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. В связи с произошедшим инцидентом была назначена проверка для выяснения всех обстоятельств дела.
Сын депутата Госдумы Виталия Милонова стал жертвой нападения со стороны одноклассника в одной из школ Санкт-Петербурга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
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Дарья Осипова