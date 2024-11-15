Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Москве

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
В столице был арестован 30-летний приезжий по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Об этом проинформировали сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошел на Сиреневом бульваре, где правоохранители обратили внимание на молодого человека, который пытался что-то сделать из пустой пластиковой бутылки.
При проверке документов подозреваемый проявил явные признаки нервозности, а также затруднялся с ответами на вопросы. В ходе беседы он признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался употребить. Благодаря бдительности сотрудников Росгвардии правонарушитель был задержан.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела исследование содержимого свертков, обнаруженных у задержанного. В результате было установлено, что они содержат гашиш. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области
В ходе рейда в Ленобласти у цыган нашли наркотики, оружие и 15 млн рублей
Жительницу Подмосковья задержали с партией мефедрона
При проверке документов подозреваемый проявил явные признаки нервозности, а также затруднялся с ответами на вопросы. В ходе беседы он признался, что при себе имеет наркотики, которые собирался употребить. Благодаря бдительности сотрудников Росгвардии правонарушитель был задержан.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела исследование содержимого свертков, обнаруженных у задержанного. В результате было установлено, что они содержат гашиш. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла крупный канал поставки кокаина в Европу, изъято более тонны наркотика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области
В ходе рейда в Ленобласти у цыган нашли наркотики, оружие и 15 млн рублей
Жительницу Подмосковья задержали с партией мефедрона
Дарья Осипова