Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Москве

В США заявили о предотвращении теракта «в стиле 11 сентября 2001 года», который планировали устроить в Хьюстоне. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР). Под арестом, как утверждается, оказался житель Техаса Анас Саид, призывавший развивать ИГ* и предоставлявший свой дом в качестве убежища для членов террористической группировки.