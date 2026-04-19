Два человека погибли при столкновении квадроцикла с «Ладой» под Ярославлем

Фото: iStock/Akchamczuk

В Ярославской области авария с участием квадроцикла унесла жизни двух человек. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.



По предварительной информации, ДТП случилось по вине водителя квадроцикла, который не уступил дорогу автомобилю «Лада Приора». В результате столкновения передняя часть легковушки получила значительные повреждения, а мини-внедорожник опрокинулся.

Трагедия унесла жизни водителя и пассажира квадроцикла. Все, кто находился в автомобиле «Лада», получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших оперативно госпитализировали в ближайшую больницу.

Ранее еще одна смертельная авария произошла в Ленинградской области. Там при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли два человека.

Александр Огарёв

