В Дагестане закрыли объезд Махачкалы из-за обрушения дороги
На участке дороги республиканского значения «Объезд города Махачкалы через поселок Талги» частично разрушилось дорожное покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД РФ по Дагестану.
Проблема возникла на 10‑м километре трассы. Как уточнили в ведомстве, на проезжей части появились многочисленные продольные и поперечные трещины, просадки и разломы — из‑за этого состояние дороги резко ухудшилось и стало небезопасным для движения транспорта.
Подрядная организация уже приступила к устранению дефектов. Движение будет возобновлено только после завершения ремонтных работ. Кроме того, дорожное полотно проверят на соответствие всем требованиям безопасности.
Читайте также: