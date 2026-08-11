В Бурятии начальник забил работника до смерти за пьянство на работе
В Бурятии задержали мужчину, который подозревается в смертельном избиении своего работника. Как сообщает Следственный комитет по Республике, инцидент произошел в селе Бичура.
Двое наёмных рабочих выполняли отделочные работы в частном доме. На объект приехал их начальник, который руководил строительством и ремонтом. Он заметил, что один из сотрудников находится в состоянии алкогольного опьянения, и сделал ему замечание.
Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой руководитель нанёс подчинённому несколько ударов по голове. Полученные травмы оказались смертельными — пострадавший скончался на месте.
После случившегося начальник попытался скрыться, однако правоохранительные органы оперативно задержали его. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы возбудили уголовное дело.
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