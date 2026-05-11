После бургеров из модного кафе в Париже у россиян начались судороги

11 мая 2026, 20:52

Baza: россияне массово отравились бургерами в популярном кафе Парижа

Фото: istockphoto/Ирина Мещерякова

Семь российских туристов отравились бургерами в популярном парижском кафе Le New York. Некоторых пострадавших госпитализировали, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на одну из туристок.





Отмечается, что все отравившиеся обратили внимание на необычно горький привкус сыра. Поначалу они не заподозрили неладное, списав это на особенности сыра с голубой плесенью, тем более что заведение пользуется высоким спросом у туристов и располагается с видом на Эйфелеву башню.



Вскоре после еды у россиян проявились симптомы острой кишечной инфекции — тошнота, резкие боли в животе, диарея, судороги и помутнение сознания. Бригада скорой помощи доставила их в больницу. После оказания необходимой помощи врачи отпустили пациентов долечиваться в отель.



Одна из пострадавших, девушка по имени Бэлла, рассказала, что когда она попыталась оставить негативный отзыв о кафе в интернете, то обнаружила как минимум три аналогичные жалобы от других посетителей. Они также столкнулись с проблемами после заказанных там бургеров.



Предположительной причиной отравления мог стать золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus). Для этой инфекции характерно быстрое развитие симптомов — уже через полчаса после приема пищи. Бактерия размножается в продуктах с высоким содержанием белка, включая мясо и сыр, при этом изменяя их вкус на горький. Основной способ распространения токсина в общепите — нарушение санитарных норм персоналом.



