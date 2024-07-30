После ЧП под Волгоградом 22 человека находятся на стационарном лечении

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Во вторник, 30 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился с журналистами информацией о состоянии пострадавших в результате инцидента с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщили Известия.
По словам министра, на данный момент 22 человека находятся на стационарном лечении, включая восемь детей.
Он уточнил, что состояние трёх человек оценивается как тяжёлое.
Министр здравоохранения РФ также отметил, что врачи оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных центров.
29 июля в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов из-за столкновения с грузовым автомобилем «КамАЗ». По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.
По последним данным, в результате ДТП пострадали 52 человека.
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«14 пострадавших были доставлены в стационары Волгограда для лечения, один человек отправлен в Ростов-на-Дону, а семеро остаются в Котельниковской центральной районной больнице», — сообщил Мурашко.
Он уточнил, что состояние трёх человек оценивается как тяжёлое.
Министр здравоохранения РФ также отметил, что врачи оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных центров.
29 июля в Волгоградской области пассажирский поезд «Казань — Адлер» сошел с рельсов из-за столкновения с грузовым автомобилем «КамАЗ». По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.
По последним данным, в результате ДТП пострадали 52 человека.
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Мира Полтева