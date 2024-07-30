Силовики задержали зампреда правительства Хабаровского края Никонова

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Правоохранительные органы задержали в Хабаровске Евгения Никонова, заместителя председателя правительства региона, по делу о коррупции.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов, ответственный за социальную политику, был задержан по подозрению в получении взяток. Эту информацию подтвердил источник на сайте DVHAB.ru.
По словам источника, силовики следили за чиновником уже несколько месяцев.
В Москве следят за развитием ситуации после нападения на девочку в Саратове. Есть свидетели, которые описывают возможные преступления. Но источник не исключает, что в информационном пространстве будет информация не о том деле, которое он видел. Возможно, таких дел несколько.
Источник сообщил, что первоначально задержание чиновника планировалось отложить до осени, но не до июля.
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По словам источника, силовики следили за чиновником уже несколько месяцев.
«Я видел его дело как минимум месяц назад, а может быть, и больше. Могу сказать, что это не пара страниц, а довольно толстая папка. В этом деле упоминаются довольно большие суммы, далеко не один миллион рублей», — отметил источник.
В Москве следят за развитием ситуации после нападения на девочку в Саратове. Есть свидетели, которые описывают возможные преступления. Но источник не исключает, что в информационном пространстве будет информация не о том деле, которое он видел. Возможно, таких дел несколько.
Источник сообщил, что первоначально задержание чиновника планировалось отложить до осени, но не до июля.
Евгений Никонов появился в правительстве Хабаровского края в августе 2020 года. Он отличился стремлением к переименованию учреждений и масштабной «реструктуризацией» здравоохранения. Его действия не раз критиковал Дмитрий Демешин.
Стоит отметить, что в последнее время проблемы возникают не только у правительства края, но и у администрации Хабаровска. На прошлой неделе Дмитрий Демешин потребовал увольнения первого вице-мэра Игоря Михайловского.
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Мира Полтева