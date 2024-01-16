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После драки мигрантов-водителей во Владивостоке завели дело

МВД: во Владивостоке завели дело после драки мигрантов-водителей
16 января 2024, 14:53
Фото: istock / Akintevs

Фото: istock / Akintevs

После драки мигрантов-водителей во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «побои». Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канал УМВД города.

До этого мэрия Владивостока сообщала, что в понедельник 15 января двое водителей автобусов подрались на остановке в центре города. Драка попала на камеры очевидцев и видео было распространено в СМИ и соцсетях. Муниципалитет начал проверку.

«В отношении 32-летнего водителя маршрутного транспортного средства возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ «Побои», — сообщает УМВД

Водителю может грозить до двух лет тюремного заключения. Ранее в полиции установили личность подравшихся, один из них находился на территории РФ нелегально, за что на него составили административный протокол.

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В Реутове возбудили дело на водителя, конфликтовавшего с участником СВО
16 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Akintevs

В подмосковном Реутове возбудили уголовное дело в отношении водителя, который устроил конфликт с участником СВО, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл ещё в конце декабря.

Местный житель не мог разъехаться с женщиной на парковке возле дома, а затем нахамил ей. Защищать супругу вышел её муж, который является участником специальной военной операции. Сообщается, что конфликтуя с военным обвиняемый схватился за молоток.

В Следственном комитете по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, рэпер Vacío, который был арестован за мелкое хулиганство, может отправиться служить в оркестровые войска.

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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
#реутов
#уголовное дело
#следственный комитет
#сво
#хулиганство
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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
16 января 2024, 15:01

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву грозит пожизненное лишение свободы за убийство жены, об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на республиканское МВД.
Напомним, Бишимбаева задержали 10 ноября. Накануне он избил свою супругу в ресторане Астаны. От полученных травм женщина скончалась.

16 ноября стало известно, что расследование уголовного дела бывшего министра завершено. Его обвиняют по статьям «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По этим статьям Бишимбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что вскоре дело обвиняемого перенаправят в прокуратуру.

Напомним, 8 января в Мурманской области обнаружили тело российского миллиардера Андрея Годунова.

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#казахстан
#убийство
#тюрьма
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На станции московского метро неизвестный с ножом напал на двух мужчин
16 января 2024, 14:51

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

В Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.
Отмечается, что жертвами нападения стали 36-летний мужчина и его 49-летний товарищ, приехавшие в столицу из Омска. Вместе с тем, как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Краснодарского края 2001 года рождения, в последнее время проживающий в Москве. Обстоятельства и детали происшествия будут устанавливаться.

Ранее сообщалось, что незадолго до пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, предположительно, один из работников угрожал поджогом. После работник отрицал это и удалил аккаунт. Так, у RT появились скриншоты переписок из чата сотрудников склада, где один из них жалуется на штрафы и угрожает сжечь место работы.

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#пожар
#мужчина
#происшествия
#нападение
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Грудной ребенок умер после удара головой об игрушки в Кемеровской области
16 января 2024, 14:34

Фото: iStock/Motortion

В Кемеровской области девятимесячный ребенок ударился головой об игрушки и умер через три дня. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в Прокопьевске. 12 января малыш во время игры упал и ударился головой об игрушки. Мама не увидела в этом ничего страшного. Через два дня у ребенка поднялась температура. Тогда она дала ему жаропонижающее и положила спать. Ночью мальчик проснулся и начал сильно плакать. Тогда 28-летняя девушка вызвала скорую помощь. Однако прибывшие на вызов медики смогли только констатировать смерть младенца.

Согласно судмедэкспертизе, ребенок умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной несколько дней назад. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, следователи проверяют возможную версию об умышленном травмировании ребенка.

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У самолёта авиакомпании «Якутия» разрушилось шасси при взлёте
16 января 2024, 14:23

Фото: iStock/frentusha

Самолёт авиакомпании «Якутия» сел в Москве с повреждённым шасси, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, пассажирский Boeing 737-800 вылетел из Якутии в Москву.

Сразу после взлёта борта сотрудники аэропорта обнаружили на взлётной полосе куски резины. Выяснилось, что они отвалились от колёс улетевшего самолёта. Об этом сразу сообщили пилотам боинга.

«Отлетевшие куски резины повредили нижнюю панель правого полукрыла и хвостовую секцию внутреннего закрылка. Кроме того, фрагменты пневматика разрушили трубку подачи гидравлической жидкости гидравлической системы А», — уточнили в «Авиаторщина».

К счастью, пилотам удалось успешно посадить самолёт в столичном аэропорту. Борт будет отстранён от полётов на время починки.

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#якутия
#москва
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Богомаз: Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область
16 января 2024, 14:04

Фото: iStock/NatureNow

В Брянской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — прокомментировал ситуацию Богомаз.

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. В настоящий момент на месте крушения беспилотного летательного аппарата продолжают работать оперативные и экстренные службы, заключил Богомаз.

Напомним, как сообщил глава Воронежской области Александр Гусев, в результате атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 16 января, в Воронеже пострадали порядка 35 квартир.

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Целью ночной атаки на Воронеж был военный аэродром «Балтимор»
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В Петербурге по делу о махинациях на 100 млн руб. задержали замглавы водоканала
16 января 2024, 13:47

Фото: istockphoto/ancoay

В Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ задержали заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова.
Издание 47news сообщает, что топ-менеджер ГУПа подозревается в махинациях во время проведения конкурсов на сумму, превышающую 100 млн руб.

Намеренно завышалась стоимость при проведении конкурсов, где победителем оказывалась подконтрольная организация.
Вадим Чернышов обвиняется по статье о превышении должностных полномочий. Обыски провели на его рабочем месте и по месту проживания.

Ранее на нескольких сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга» была возбуждена серия уголовных дел по факту выдачи технических условий для застройщиков.

В ноябре 2023 года огласили приговор одному из руководителей предприятия — Андрею Поздееву. Он признан виновным по делу о хищениях при строительстве «Газпром Арены».

Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в сотрудничестве с РФ, об этом сообщает ERR.

«Полиция безопасности Эстонии 3 января задержала профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Сейчас он находится в таллинской тюрьме», — прокомментировали ситуацию в эстонском СМИ.
При этом, в чём именно подозревают Морозова, не сообщаются. Подобные шаги объясняют интересами следствия.

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#санкт-петербург
#полиция
#следствие
#новости
#происшествие
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Москвичка лишилась квартиры и семи миллионов рублей после общения с мошенниками
16 января 2024, 13:40

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Москвы отдала мошенникам семь миллионов рублей и заложила свою квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что 66-летней пенсионерке позвонила якобы сотрудница службы поддержки оператора сотовой связи. Она сообщила, что у женщины истекает срок действия договора пользования услугами. Чтобы продлить его пенсионерку попросили продиктовать код из СМС. После того как пенсионерка выполнила требование, ей позвонили из банка и сообщили о похищении денег. Однако и эта сотрудница оказалась фейковой. Она потребовала выполнить ещё ряд требований, после чего уточнила, есть ли у женщины счета в других банках.

Затем москвичке позвонил ещё один лжесотрудник банка, который потребовал оформить два кредита, снять все свои сбережения со счетов и передать мошенникам свыше 1,2 миллиона рублей.

Однако на этом дело не закончилось, и мошенники выставили на продажу её квартиру. Чтобы избежать её продажи, они потребовали оформить кредит под залог жилья.

Общий ущерб от мошеннических сделок составил 6,9 миллиона рублей.

Полиция разыскивает преступников.

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#мошенники
#пенсионерка
#квартира
#деньги
#полиция
#кредит
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В Югре пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибла женщина
16 января 2024, 13:37

Фото: iStock/PaulBiryukov

Сотрудник МОМВД в Югре устроил ДТП, в результате которого погибла женщина, об этом сообщает МВД по региону в своём Telegram-канале.
«14 января на 19 километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» произошло ДТП, в котором погибла пассажирка Nissan Terrano», — сообщили в региональном МВД.

Удалось установить, что за рулём автомобиля, который вылетел на встречную полосу и врезался в Nissan, находился сотрудник МОМВД России «Нижневартовский». В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что после завершения служебной проверки он будет отстранён от должности.

При этом, по информации источника «РИА Новости», в момент аварии полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#алкоголь
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