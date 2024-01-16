После драки мигрантов-водителей во Владивостоке завели дело

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После драки мигрантов-водителей во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «побои». Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канал УМВД города.
До этого мэрия Владивостока сообщала, что в понедельник 15 января двое водителей автобусов подрались на остановке в центре города. Драка попала на камеры очевидцев и видео было распространено в СМИ и соцсетях. Муниципалитет начал проверку.
«В отношении 32-летнего водителя маршрутного транспортного средства возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ «Побои», — сообщает УМВД
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Алина Юрчак