После фестиваля «Крылья Сахалина» 18 подростков оказались на больничных койках

После фестиваля «Крылья Сахалина» 18 волонтеров-подростков оказались на больничных койках с отравлением. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Отравившимися стали молодые люди от 17 лет. Они ездили на аэродром Пушистый в Корсаковском районе, где проходил фестиваль. Туда им запретили брать с собой воду и еду, так как их пообещали кормить на месте.
Первые два дня фестиваля прошли хорошо. На третий день одна из школьниц пожаловалась на плохое самочувствие в общий чат. После нее еще 17 человек слегли с такими же симптомами, в числе которых диарея, повышенная температура и общее недомогание.
Уже ближе к вечеру пострадавшие начали обращаться в инфекционку. Участники подозревают, что во всем виновата курица из фестивального меню. Организаторы принесли извинения и перестали сотрудничать с поставщиком мяса. От комментариев же они отказались.
