Жители Камчатки достали медвежонка из ямы и спасались от него бегством

На Камчатке спасли медвежонка, упавшего в яму на рыбном заводе
Фото: iStock/Byrdyak

На Камчатке спасли медвежонка, упавшего в яму с пищевыми отходами на рыбном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.



Косолапый, привлеченный аппетитным запахом, нырнул в резервуар с головой, но выбраться из него самостоятельно он не смог. На помощь подоспели местные жители. Они вытащили маленького хищника из западни с помощью деревянной доски и веревки. После этого малыш почти устроил погоню за своими спасителями, но вскоре решил побежать домой в лес.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области медвежонок выбежал на оживленную трассу и едва не попал под машину.

Лидия Пономарева

