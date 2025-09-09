Жители Камчатки достали медвежонка из ямы и спасались от него бегством

09 сентября 2025, 10:23

На Камчатке спасли медвежонка, упавшего в яму на рыбном заводе

Фото: iStock/Byrdyak

На Камчатке спасли медвежонка, упавшего в яму с пищевыми отходами на рыбном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.