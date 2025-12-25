После гибели младенца в Норильске от голода СК возбудил дело о халатности

25 декабря 2025, 16:49

Фото: iStock/Chalabala

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики Норильска после гибели пятимесячного ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.