После гибели младенца в Норильске от голода СК возбудил дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики Норильска после гибели пятимесячного ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
По версии следствия, младенец умер от голода в квартире. Две его малолетние сестры госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одна, 15-летняя девочка, направлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Установлено, что с 14 по 17 декабря дети находились дома одни без продуктов питания, пока их мать отсутствовала.
В СК уточнили, что с октября уполномоченные органы получали сигналы о неблагополучии семьи, в том числе из школы, однако ограничились проверками и не приняли мер к постановке семьи на учет. Детей не изъяли, а мать не была ограничена в родительских правах.
Следствие считает, что бездействие должностных лиц привело к тому, что женщина на регулярной основе оставляла четверых несовершеннолетних детей без присмотра и еды. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ. Мать детей ранее стала фигурантом дела об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух и более лиц, сообщили в СК РФ.
