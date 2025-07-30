Ребёнок утонул в выгребной яме в Иркутской области
Ребёнок утонул в выгребной яме в Иркутской области
В селе Улькан (Иркутская область) двухлетний ребёнок упал в выгребную яму c водой на территории частного дома и захлебнулся, сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Родители отвлеклись и не увидели, как их сын оказался в выгребной яме. Взрослые пытались помочь, но мешал деревянный настил — добраться до ребёнка было невозможно.
По данным телеграм-канала, в СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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