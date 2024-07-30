После катастрофы Волгоградской области задержаны 12 поездов

Фото: Пресс-служба ЦППК
После крушения пассажирского поезда в Волгоградской области с задержками следуют 12 пассажирских поездов, передает РИА новости. О нарушении расписания сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочернем предприятии РЖД.
В настоящее время железнодорожники работают над восстановлением движения и сокращением задержек. Также сообщается, что местные жители и спасательные службы помогали извлекать людей из поврежденного состава.
Владимир из Тольятти, который путешествовал в Адлер вместе с семьей, участвовал в спасении пассажиров после схода поезда с рельсов. По его словам, перед аварией он занимался решением кроссворда, когда поезд столкнулся с грузовиком «Камаз», выехавшим на железнодорожный переезд. После столкновения он быстро нашел молоток и разбил окно в вагоне. Через это окно он стал вытаскивать людей и их вещи.
ДТП произошло в понедельник днем на перегоне «Гремячая — Котельниково». Грузовик «Камаз», выехавший на железнодорожный переезд на красный свет, столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии девять вагонов поезда сошли с рельсов, из которых семь опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, из которых около 140 получили травмы, в основном ссадины и ушибы. Движение поездов на этом участке было остановлено.
Читайте также:
После ЧП под Волгоградом 22 человека находятся на стационарном лечении.
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом.
При сходе поезда после ДТП с фурой под Волгоградом пострадали 52 человека.
Владимир из Тольятти, который путешествовал в Адлер вместе с семьей, участвовал в спасении пассажиров после схода поезда с рельсов. По его словам, перед аварией он занимался решением кроссворда, когда поезд столкнулся с грузовиком «Камаз», выехавшим на железнодорожный переезд. После столкновения он быстро нашел молоток и разбил окно в вагоне. Через это окно он стал вытаскивать людей и их вещи.
ДТП произошло в понедельник днем на перегоне «Гремячая — Котельниково». Грузовик «Камаз», выехавший на железнодорожный переезд на красный свет, столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии девять вагонов поезда сошли с рельсов, из которых семь опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, из которых около 140 получили травмы, в основном ссадины и ушибы. Движение поездов на этом участке было остановлено.
Читайте также:
После ЧП под Волгоградом 22 человека находятся на стационарном лечении.
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом.
При сходе поезда после ДТП с фурой под Волгоградом пострадали 52 человека.
Елена Перлова