После кончины артиста Добрынина его родственники оказались в непростой финансовой ситуации

Композитор Вячеслав Добрынин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
После кончины народного артиста России Вячеслава Добрынина его родственники оказались в непростой финансовой ситуации. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным канала, на следующий день после смерти певца его ИП прекратило деятельность, однако спустя два месяца налоговая служба начислила имущественный налог за 2023 год, сумма которого превышает один миллион рублей.
Согласно действующему законодательству, вступив в наследство, родственники Добрынина автоматически унаследуют не только его активы, но и все долги, включая задолженности по транспортному и земельному налогам. Это создает серьезные финансовые риски для семьи покойного артиста, так как им придется решить вопрос с погашением долгов перед тем, как они смогут воспользоваться наследством.
Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Музыкальные способности проявились у него в детстве: с трех лет он подбирал песни на слух, а в семь поступил в музыкальную школу. Позже он учился в Музыкальном училище имени Октябрьской революции.
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Согласно действующему законодательству, вступив в наследство, родственники Добрынина автоматически унаследуют не только его активы, но и все долги, включая задолженности по транспортному и земельному налогам. Это создает серьезные финансовые риски для семьи покойного артиста, так как им придется решить вопрос с погашением долгов перед тем, как они смогут воспользоваться наследством.
Вячеслав Григорьевич Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. Музыкальные способности проявились у него в детстве: с трех лет он подбирал песни на слух, а в семь поступил в музыкальную школу. Позже он учился в Музыкальном училище имени Октябрьской революции.
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Дарья Осипова