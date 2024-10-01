Пригожин: Творчество Добрынина останется в истории

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ушедший из жизни поэт и композитор Вячеслав Добрынин написал много произведений, ставших классикой, а его творчество навсегда останется в истории.
Кроме этого, Пригожин подчеркнул, насколько хорошим человеком был Вячеслав Добрынин.
Ранее стало известно, что сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.
Вячеслав Добрынин начал карьеру певца во второй половине 1980-х. Как пишет Общественная Служба Новостей, в 1990-е годы он основал группу «Доктор Шлягер», снимал клипы на свои песни, писал саундтреки к кино и т. д. За свою карьеру артист был удостоен ряда наград и почестей, включая звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста РФ, ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также премии «Золотой граммофон» и прочее.
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«Вячеслав Добрынин был добрейшей души человек. Скромный, незапятнанный шоубизнесовыми движениями. Песни его стали классикой. Его творчество останется в истории, он написал очень много шедевров. Соболезнования его родным и близким, поклонникам его творчества. Жаль, уходит целая эпоха выдающихся композиторов, которые имели прямое отношение к музыке», — поделился в беседе с Газета.ру Пригожин.
Ранее стало известно, что сегодня, 1 октября, в одной из московских клиник скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.
Вячеслав Добрынин начал карьеру певца во второй половине 1980-х. Как пишет Общественная Служба Новостей, в 1990-е годы он основал группу «Доктор Шлягер», снимал клипы на свои песни, писал саундтреки к кино и т. д. За свою карьеру артист был удостоен ряда наград и почестей, включая звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста РФ, ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также премии «Золотой граммофон» и прочее.
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Мелисса Тимофеева