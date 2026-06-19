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После конфликта на кладбище мужчина скончался по пути в больницу

В Карелии сотрудник ритуальной службы убил коллегу на кладбище
Фото: Istock / RomoloTavani

Трагический инцидент произошёл на Бесовецком кладбище в Карелии. По предварительным данным, между двумя сотрудниками ритуальной службы возник конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Во время ссоры один из мужчин нанёс своему коллеге удар ножом в область груди. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь, однако спасти его не удалось — он скончался по дороге в больницу.

После произошедшего подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Софья Метелева

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