После конфликта на кладбище мужчина скончался по пути в больницу
Трагический инцидент произошёл на Бесовецком кладбище в Карелии. По предварительным данным, между двумя сотрудниками ритуальной службы возник конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Во время ссоры один из мужчин нанёс своему коллеге удар ножом в область груди. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь, однако спасти его не удалось — он скончался по дороге в больницу.
После произошедшего подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан правоохранителями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: