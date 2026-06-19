После конфликта на кладбище мужчина скончался по пути в больницу

19 июня 2026, 17:50

В Карелии сотрудник ритуальной службы убил коллегу на кладбище

Фото: Istock / RomoloTavani

Трагический инцидент произошёл на Бесовецком кладбище в Карелии. По предварительным данным, между двумя сотрудниками ритуальной службы возник конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.