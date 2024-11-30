После концерта в петербургском клубе прошли обыски

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После концерта в клубе на Кондратьевском проспекте в Сантк-Петербурге представители правопорядка организовали обыски, сообщает ГСУ СК России по городу в своем Telegram-канале.
«В клубе (...) проведен рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков», – отмечается в публикации.
Проверка проводилась после поступления информации о госпитализации на мероприятии трех несовершеннолетних с признаками токсического опьянения. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены семь несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что отряд ОМОНа с собаками провели рейды на концерте рэпера Mayot (настоящее имя – Артем Никитин) в Санкт-Петербурге.
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Александр Климов