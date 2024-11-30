В московском клубе силовики провели обыски

Фото: iStock/ Cesare Ferrari
Силовики провели обыски в Московском клубе Contact Club, передает ТАСС.
Во время концерта белорусского рэпера полиция ворвалась в помещение, расположенное на Вишневой улице. О каком исполнителе идет речь, на данный момент неизвестно. Причина действий представителей правоохранительных органов устанавливается.
Ранее сообщалось, что на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвался ОМОН.
До этого стало известно о рейдах в московские клубы Arma и Mono.
Читайте также:
На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН
ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
В Самаре отменили выступление комика Демидова из-за шутки об Иисусе и алкоголе
Ранее сообщалось, что на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвался ОМОН.
До этого стало известно о рейдах в московские клубы Arma и Mono.
Читайте также:
На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН
ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы
В Самаре отменили выступление комика Демидова из-за шутки об Иисусе и алкоголе
Александр Климов