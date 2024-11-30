На концерт Mayot в Петербурге ворвался ОМОН

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На концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Санкт-Петербурге ворвались силовики, сообщил Телеграм-канал SHOT.
ОМОН с собакой вошёл в клуб «Base», где проходил концерт исполнителя Mayot (Артём Никитин) почти сразу после начала выступления. Силовики искали наркотические вещества. В настоящий момент посетители готовятся, что они будут проходить проверку на наличие в организме или карманах запрещённых веществ.
Ранее сообщалось, что ОМОН совершил рейд на московский клуб Arma. На площадке проходила вечеринка. Посетителям клуба сказали сидеть на полу, а некоторых людей осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков в настоящий момент неизвестна.
В ноябре отменили выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары. Причиной стали многочисленные обращения общественности.
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Ранее сообщалось, что ОМОН совершил рейд на московский клуб Arma. На площадке проходила вечеринка. Посетителям клуба сказали сидеть на полу, а некоторых людей осмотрели. Рейд проходил и в другом клубе – Mono. Причина визита силовиков в настоящий момент неизвестна.
В ноябре отменили выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары. Причиной стали многочисленные обращения общественности.
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Ольга Енгалычева