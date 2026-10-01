После ковида у девушки из Приморья начал исчезать нос
После ковида у девушки из Приморья начал исчезать нос. Об этом пишет Baza.
В результате заражения коронавирусом у 25-летней Александры возникла необычная проблема: при каждом вдохе из её носа доносился свист. После осмотра врачи обнаружили в перегородке отверстие диаметром более сантиметра. Медики предположили, что проблема может быть связана с сифилисом или употреблением наркотиков через нос. Однако девушка категорически отрицала подобные предположения.
За почти шесть лет ей не удалось избавиться от этого неприятного симптома. Операция, проведённая московскими хирургами, дала лишь временное облегчение, и через полтора года отверстие вновь появилось. Ещё один столичный специалист попытался устранить дефект, используя кожный лоскут пациентки в качестве заплатки. Но и эта попытка оказалась безуспешной. Теперь медики отказываются проводить Александре очередную операцию из-за предыдущих неудачных вмешательств.
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