Охотник из Иркутской области чудом выжил в схватке с медведем и застрелил его

01 октября 2026, 06:47

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Охотник из деревни Большая Тарель в Иркутской области чудом выжил после нападения медведя и сумел застрелить хищника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.