Достижения.рф

Охотник из Иркутской области чудом выжил в схватке с медведем и застрелил его

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Охотник из деревни Большая Тарель в Иркутской области чудом выжил после нападения медведя и сумел застрелить хищника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.



Медведь сам подошёл к дому мужчины. Хозяин заметил косолапого и метко выстрелил в него. Раненый хищник убежал в лес, и мужчина отправился следом. Однако добить медведя издалека не вышло — тот набросился на охотника. По сведениям Telegram-канала Babr Mash, мужчина ударил животное ножом в шею, а затем застрелил.

Несмотря на полученные увечья, пострадавший самостоятельно добрался до дома и вызвал врачей. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами от укусов. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Сначала его прооперировали в Качуге, а затем перевезли в областную больницу Иркутска.

Уточняется, что охотнику 56 лет. У него есть все необходимые разрешения для охоты на медведя.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0