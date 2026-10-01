Охотник из Иркутской области чудом выжил в схватке с медведем и застрелил его
Охотник из деревни Большая Тарель в Иркутской области чудом выжил после нападения медведя и сумел застрелить хищника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Медведь сам подошёл к дому мужчины. Хозяин заметил косолапого и метко выстрелил в него. Раненый хищник убежал в лес, и мужчина отправился следом. Однако добить медведя издалека не вышло — тот набросился на охотника. По сведениям Telegram-канала Babr Mash, мужчина ударил животное ножом в шею, а затем застрелил.
Несмотря на полученные увечья, пострадавший самостоятельно добрался до дома и вызвал врачей. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранами от укусов. Состояние мужчины оценивается как средней тяжести. Сначала его прооперировали в Качуге, а затем перевезли в областную больницу Иркутска.
Уточняется, что охотнику 56 лет. У него есть все необходимые разрешения для охоты на медведя.
Читайте также: