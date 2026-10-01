В Хабаровске мужчина избил свою мать с инвалидностью металлической тростью
В Хабаровске полиция задержала 36-летнего жителя Индустриального района, который избил свою мать с инвалидностью металлической тростью. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Перед инцидентом злоумышленник распивал спиртное в компании знакомых. Домой он вернулся пьяным и в припадке агрессии набросился на 54-летнюю мать, которая не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Сначала мужчина бил её кулаками, а после пустил в ход железную трость и ушёл.
Потерпевшая доползла до телефона и вызвала скорую помощь и полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы, а сейчас нигде не работает. Единственный источник дохода семьи — социальные выплаты матери.
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