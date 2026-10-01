В Хабаровске мужчина избил свою мать с инвалидностью металлической тростью

01 октября 2026, 05:27

В Хабаровске задержали мужчину, который избил мать-инвалида металлической тростью

Фото: iStock/Evrymmnt

В Хабаровске полиция задержала 36-летнего жителя Индустриального района, который избил свою мать с инвалидностью металлической тростью. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.