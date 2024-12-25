Меняйло: взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился еще до его открытия. Об этом пишет РИА Новости.
«Торговый центр «Алания Молл» открыться не успел – взрыв произошел еще до открытия», — сказал Меняйло в эфире телеканала «Россия 24».
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Напомним, что во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием.
Оперативный штаб развернут рядом с ТЦ, работают спасательные службы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опроверг слухи о втором взрыве, якобы произошедшем во Владикавказе в районе телевышки. Площадь пожара составила 800 кв.м.
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Дарья Осипова