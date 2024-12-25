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Меняйло: взрыв в ТЦ во Владикавказе произошел еще до его открытия

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе случился еще до его открытия. Об этом пишет РИА Новости.
«Торговый центр «Алания Молл» открыться не успел – взрыв произошел еще до открытия», — сказал Меняйло в эфире телеканала «Россия 24».

Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП
Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП



Напомним, что во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием.

Оперативный штаб развернут рядом с ТЦ, работают спасательные службы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло опроверг слухи о втором взрыве, якобы произошедшем во Владикавказе в районе телевышки. Площадь пожара составила 800 кв.м.

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#взрыв
#бпла
#тц
МЧС уточнило данные по пострадавшим при пожаре в ТЦ во Владикавказе
МЧС: один человек погиб и двое пострадали при пожаре в ТЦ во Владикавказе
25 декабря 2024, 10:07

Фото: iStock/DmyTo

Один человек погиб, еще двое пострадали при пожаре в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. К данному моменту открытое горение в торговом центре ликвидировано.

В настоящее время глава Северной Осетии Сергей Меняйло занимается выяснением всех обстоятельств ЧП.

Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.

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Глава Северной Осетии опроверг сообщение о взрыве в районе телевышки
Меняйло: информация о взрыве у телевышки во Владикавказе не подтверждается
25 декабря 2024, 10:04

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло опроверг слухи о взрыве рядом с телевышкой во Владикавказе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Слухи о том, что в районе телевышки произошёл взрыв, не подтверждаются. Прошу не распространять фейки. Друзья, сохраняйте спокойствие и не реагируйте на провокации», — сообщил Меняйло.
Он подчеркнул, что всю достоверную информацию он будет сообщать лично в социальных сетях.

Сейчас глава республики находится около торгового центра «Алания Молл», где произошёл взрыв.

Как стало известно, в результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар.

По данным МЧС, площадь, охваченная огнём, составила 800 кв. м. На месте происшествия уже работают экстренные службы города.

Предварительная причина взрыва в торговом центре — утечка газа из баллона, который использовали во время установки натяжного потолка в одном из заведений фуд-корта. Само здание не подключено к газоснабжению.

Согласно информации, представленной оперативными службами, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, ещё двое человек пострадали.

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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный
25 декабря 2024, 10:03

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

В Казахстане в близи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. Об этом сообщает сообщает Минтранс республики.
По данным Telegram-канала Mash, на борту разбившегося самолета было 105 пассажиров и пять членов экипажа. По другим данным, находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Все граждане России и Азербайджана.

МЧС Казахстана уже подтвердило крушение самолета, на месте падения возник пожар. По предварительным данным ведомства, при авиакатастрофе выжило не менее шести человек.

Уточняется, что самолет перед падением кружил над аэропортом казахстанского Актау. Предварительно, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешение. В чеченском аэропорту также сообщили, что разбившийся самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу.

Другая информация уточняется.

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Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП
25 декабря 2024, 09:53

Фото: iStock/Kileman

25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар. Подробности о первых минутах после происшествия — в материале «Радио 1».

Причина взрыва


По информации МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте происшествия уже работают все экстренные службы города.

Предварительная причина пожара в торговом центре во Владикавказе — утечка газа из баллона, при этом само здание не подключено к газоснабжению. Согласно предварительным данным, в одном из заведений фуд-корта проводились работы по установке натяжного потолка, где находилось несколько газовых баллонов. Взрыв произошел из-за утечки газа из одного из них.

Видео с места взрыва

Реакция главы Северной Осетии


Сразу после взрыва на место происшествия выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил, что в настоящее время занимается выяснением всех обстоятельств инцидента.


Пострадавшие


Согласно информации от оперативных служб, в результате взрыва погибла 57-летняя женщина, работавшая уборщицей в торговом центре, еще двое человек пострадали.

«Пятый канал» сообщает, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. Прокуратура взяла под контроль расследование всех обстоятельств случившегося.

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Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе

Произошел мощный взрыв в торговом центре «Алания Молл»
#мчс
#пострадавшие
#прокуратура
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#расследование
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Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии
Baza: Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии
25 декабря 2024, 09:47

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии, передает Telegram-канал Baza.
Согласно предварительной информации, недалеко от Малгобека упал дрон. Отмечается, что на место выехали оперативные службы.

Официального подтверждения произошедшего в настоящее время не поступало.

Ранее очевидцы сообщали о звуках взрывов в Грозном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв. В результате ЧП погибла женщина. Предварительно, газовый баллон взорвался в кафе на фудкорте ТЦ.

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Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе

Произошел мощный взрыв в торговом центре «Алания Молл»
#дрон
#взрыв
#человек
#ингушетия
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МЧС: пожар охватил 800 квадратов в «Алании Молл» во Владикавказе
25 декабря 2024, 09:46

Фото: iStock/Distortion Media

Во Владикавказе, в ТЦ «Алания Молл», произошел масштабный пожар. По информации пресс-службы МЧС РФ, огонь охватил третий этаж и кровлю здания, предварительная площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, которые принимают все необходимые меры для ликвидации огня. Специалисты продолжают оценивать ситуацию и предпринимают действия для предотвращения дальнейшего распространения пламени.

Предварительно, в кафе на фудкорте торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв газового баллона. В результате этого инцидента погибла женщина.

Ранее поступила информация, что Грозный подвергся атаке дронов. На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур и экстренных служб. Кроме того, беспилотный летательный аппарат предпринял попытку атаковать телевышку, расположенную на улице Осетинская Горка во Владикавказе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
#происшествия
#сотрудники
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Названа предварительная причина взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
Предварительной причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» стал взрыв скопившегося газа
25 декабря 2024, 09:30

Фото: iStock/Distortion Media

Предварительно, газовый баллон в кафе на фудкорте взорвался в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
Уточняется, что пламя охватило третий этаж и кровлю здания. По данным МЧС, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Согласно информации Telegram-канала Mash, обломки от взрыва повредили две машины на парковке.

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Один человек погиб в результате взрыва в ТЦ во Владикавказе
25 декабря 2024, 09:19

Фото: iStock/Iulianna Est

Женщина погибла в результате взрыва в торговом центре во Владикавказе. Об этом сообщили в оперативных службах.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, погибшей оказалась женщина, которая в момент взрыва находилась внутри здания. Состояние еще одного пострадавшего уточняется, добавил он.

В оперативных службах пояснили, что при взрыве посетителей в торговом центре не было, пострадали сотрудники и прохожие.

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В Лобне задержали курьера телефонных мошенников
25 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/Iulianna Est

34-летнего жителя Москвы задержала полиция Лобни по подозрению в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Жертвой мошенников стала 64-летняя жительница Лобни. Сначала её позвонил мужчина и, представившись сотрудником телефонной компании, попросил её паспортные данные «для продления договора». На следующий день ей позвонил другой человек, он назвался сотрудником местного отдела полиции и сказал, что мошенники пытаются перевести деньги со счёта женщины и, возможно, отдать их на нужды украинской армии. Чтобы избежать этого, надо следовать указаниям сотрудников ФСБ и Центробанка, которые сейчас с ней свяжутся.

Далее женщину убедили, что все накопления нужно обналичить и передать курьеру. Женщина сняла 200 тысяч, отдала их подъехавшему таксисту и сказала мошенникам, что завтра передаст ещё. Однако по дороге домой женщина зашла в отделение полиции, чтобы уточнить, действительно ли там работает сотрудник, который ей звонил.

«Обман вскрылся. На следующий день полицейские задержали мужчину, который приехал за второй частью денег. Он рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. В его обязанности входило собирать деньги по адресам, которые сообщали работодатели, и передавать их другим людям», — говорится в сообщении.
Полиция установила причастность задержанного ещё к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила свыше миллиона рублей. В настоящее время ведётся поиск других участников аферы.

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