МЧС Казахстана сообщило о выживших после крушения самолета в Актау

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В результате крушения самолета и последовавшего за ним пожара в Актау предварительно зафиксированы выжившие. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана.
Напомним, что согласно сообщениям СМИ, пассажирский самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау, расположенном на западе Казахстана.
До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова