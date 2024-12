МЧС Казахстана сообщило о выживших после крушения самолета в Актау

Как сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на официального представителя СДС Фархада Шами, после двухнедельных оборонительных боёв принято решение перейти к активным операциям возле моста Каракозак и плотины «Тишрин» на реке Евфрат.Курды отбили поселения Хобек-Туэйни, Кишла, Саидин и Хадж-Хусейн. В ходе столкновений уничтожены 30 солдат противника, выведена из строя бронетехника.Потери СДС составили 16 бойцов.Шами отметил, что ожесточённые бои продолжаются в районе Абу-Калик за селения Эт-Тавахин и Хирбет-Туэйни.Наступление протурецких бригад Сирийской свободной армии (ССА) на позиции СДС началось 9 декабря в Манбидже и Кобани. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Турция усиливает свои силы вдоль границы с Сирией и готовится к масштабной операции.Между тем, по данным The Washington Post, после ухода от власти Башара Асада возможен гражданский конфликт между оппозиционными протурецкими формированиями и курдскими силами.​Выяснили, ​сколько золота осталось в Сирии после ухода ​АсадаПобег, развод, секретные деньги и лейкоз — подробности жизни семьи президента АсадаFT: Асад отправлял в Москву самолеты c почти двумя тоннами евро и долларов