После массового ДТП в Подмосковье на водителя самосвала завели уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего водителя самосвала, виновного в массовом ДТП в подмосковном Серпухове с тремя погибшими и тремя пострадавшими. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — 7 лет колонии.
Напомним, сегодня, 7 октября, произошло массовое ДТП на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще столько же пострадали.
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«В отношении водителя 1979 г.р., управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП на 103 км трассы М-2 «Крым», в результате которого три человека погибло и трое получили телесные повреждения, возбуждено уголовное дело», — указано в заявлении ведомства.
Напомним, сегодня, 7 октября, произошло массовое ДТП на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще столько же пострадали.
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Данил Пономарев