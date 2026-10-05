В Подмосковье турист погиб в сгоревшей палатке на берегу пруда
В Подмосковье на берегу Даудовского пруда сгорела палатка, в которой находился турист. По информации РЕН ТВ, инцидент произошёл в селе Петровское.
Огонь потух до того, как на место прибыли пожарные. Внутри палатки находился 44-летний местный житель Алексей К. Он погиб.
По предварительным сведениям, мужчина отправился на рыбалку и остался ночевать в палатке на берегу водоёма. Ночью в палатке вспыхнул огонь. Пламя быстро охватило ткань, и выбраться из горящей палатки рыбак не успел.
Очевидцы заметили дым и вызвали экстренные службы. Однако к моменту прибытия пожарных огонь уже потух. Спасатели обнаружили внутри палатки тело мужчины. Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.
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