После смертельного пожара в российском кафе завели дело

16 ноября 2025, 18:25

СК завел дело после смерти двух человек при пожаре в подмосковном кафе

Фото: iStock/wirot pathi

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в кафе. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома в своем телеграм-канале.