После смертельного пожара в российском кафе завели дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в кафе. Об этом сообщила пресс-служба областного следкома в своем телеграм-канале.
Следователи квалифицировали инцидент по части 3 статьи 109 УК: «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Выяснение всех обстоятельств находится на контроле местной прокуратуры.
О возгорании спасателям стало известно 15 ноября в 21:49. Расчеты направились к заведению на улице Вокзальной в городе Видном. На момент их прибытия огонь охватил 30 «квадратов». Ночью его полностью потушили.
Причиной возгорания названо воздействие электрообогревателя на сгораемые материалы. При пожаре два человека погибли, еще двое пострадали — их госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения.
Читайте также: