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После смерти заключенных в СИЗО Екатеринбурга ворвался спецназ

17 ноября 2023, 15:14
Фото: istock / Maddie Red Photography

Фото: istock / Maddie Red Photography

В Екатеринбурге спецназ провел обыск в СИЗО-1 после происшествия со смертью двух заключенных.

Как сообщает E1.ru, был проведен крайне жесткий обыск.

«Провели общий обыск максимально зверски, выкидывали личные вещи. С арестованных срывали одежду вплоть до трусов, их заставляли идти голыми по коридору», — рассказала изданию родственница одного из заключенных.

Кроме того, там также заметили несколько высокопоставленных работников ГУФСИН, приехавших с проверками.

Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что при обыске не было обнаружено нарушений законодательства РФ. Он заявил, что это рядовой событие и никто никого дубинками не избивал.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 15-летнего парня, который готовил теракт в воинской части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вещи
#происшествия
#сизо
#рф
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Экс-депутата Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы в Одинцове
06 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/Chalabala

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцове возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитым оказался экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.
#мероприятия
#мужчина
#происшествия
#депутат
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В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах
06 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения. 

«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

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#больница
#травмы
#зима
#развлечения
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Полиция нашла 14-летнюю девочку, убежавшую замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшую школьницу, сбежавшую накануне ночью из дома в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее стало известно, что 14-летняя девочка ушла из дома в селе Кочубеевское и не вернулась. Родственники пытались дозвониться до неё, но в итоге девушка сама сообщила матери о своём местонахождении. Она заявила, что уехала в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от её дома. Цель побега стал молодой человек, с которым девочка познакомилась в интернета. При прощании сбежавшая просила её больше не беспокоить, но мать подала заявление в полицию. 

В ведомстве рассказали, что подростка нашли. В настоящее время она находится с родителями. 

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#полиция
#розыск
#девочка
#школьница
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На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Украинские СМИ написали об операции СБУ по убийству экс-депутата Ильи Кивы
06 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Motortion

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили в рамках операции Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что тело украинского депутата было обнаружено в районе 15:10 в среду в Одинцовском городском округе Московской области на территории элитного гостиничного комплекса «Величъ клаб».Telegram-канал Mash отмечал, что на правом виске убитого была резаная рана, а на левой части лица – гематома. 

Украинские издания «Украинская правда» и «Суспiльне новини» сообщают, что за убийством Кивы стоят киевские спецслужбы. Уточняется, что погибший был осуждён на территории Украины по делу о госизмене. Его ликвидировали из стрелкового оружия, подчёркивается в материалах. 

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#украина
#россия
#подмосковье
#убийство
#депутат
#сбу
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В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак
06 декабря 2023, 18:38

Фото: istock / Soumen Hazra

В армянском селе Суренаван 7-летний ребенок погиб, спасаясь от бродячих собак.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), 7-летний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 км от Еревана - ред. РИА Новости), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

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#происшествие
#дети
#новости
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В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком
06 декабря 2023, 18:29

Фото: iStock/eranicle

4-месячный ребенок скончался в Тульской области.
По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, сообщает местный портал Myslo.

Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

Правоохранители начали проверку. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти.

Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная. 

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#тульская область
#новости
#происшествие
#дети
#родители
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В Германии перекрыли дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
Bild: полиция в Германии перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
06 декабря 2023, 18:12

Фото: iStock/picturesd

Полиция в Германии закрыла дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за обнаруженного в автомобиле россиянина муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает издание Bild.
Уточняется, что на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф в Саксонии в автомобиле 43-летнего россиянина был обнаружен предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Прибор был подключён к аккумулятору. 

Полиция в экстренном порядке закрыла границу, а также приостановила движение в обе стороны. 

Прибывшие на метро происшествия сапёры установили, что предмет, которой был принят за взрывное устройство, оказался муляжом. Движение на дороге было восстановлено через два часа. 

Сотрудники полиции продолжают расследовать детали инцидента, а также повторно досматривают автомобиль. 

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#полиция
#бомба
#взрывчатка
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Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
Окровавленное тело экс-депутата Рады Кивы нашли на территории отеля в Одинцове
06 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Motortion

Окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Издание утверждает, что на правом виске мужчина была резаная рана, на левой части лица — гематома. Нашли мужчину сотрудники отеля около 15.10 6 декабря. Они сразу вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти. В настоящее время правоохранительный органы выясняют причину смерти Кивы.
 
По данным украинского издания «Украинская правда», убийство Кивы было организовано сотрудниками СБУ. Утверждается, что он был убит из стрелкового оружия. Официального подтверждения данной информации не было.

Напомним, 6 декабря в Одинцове Московской области было найдено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.. Мужчина сбежал из Украины в Москву в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции.

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#убийство
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#медики
#сотрудники
#сбу
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В России школьница сбежала за сотни километров от дома замуж
В Ставропольском крае 14-летняя девочка убежала из дома замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/blinow61

Школьница из Ставропольского края сбежала из дома за сотни километров, чтобы не учиться и выйти замуж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 14-летняя девочка из села Кочубеевское в Ставропольском крае ушла из дома ночью и не вернулась. Родственники пытались выйти с ней на связь, но на звонки никто не отвечал. Спустя какое-то время девочка сама позвонила матери и сказала, что находится в Калмыкии, которая расположена более чем в 300 километрах от её дома. Свой побег школьница объяснила тем, что в интернете познакомилась с молодым человеком и переехала к нему жить. На прощание она потребовала больше её не беспокоить. 

Узнав эту информацию, мать девочки отправилась в полицию. Поиском девочки занялись правоохранительные органы. 

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#розыск
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