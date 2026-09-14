После спортивных добавок мужчине потребовались диализ и пересадка почки
Мужчина, проходивший лечение в НИИ имени Склифосовского, несколько лет каждый день принимал протеиновые добавки и активно занимался спортом. Со временем у него повысилось давление, появились интенсивные головные боли и белок в моче. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Болезнь почек развивалась стремительно, хотя первые жалобы не выглядели критическими. Врачи назначили пациенту гемодиализ, позднее ему провели трансплантацию почки. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас мужчина проходит восстановление. К тренировкам он сможет вернуться лишь спустя время и после разрешения лечащего врача.
Жизнь с одной почкой обычно возможна без серьёзных ограничений, особенно если оставшийся орган здоров: он частично компенсирует функцию утраченной почки. Однако человеку необходимо регулярно контролировать артериальное давление, сдавать анализы крови и мочи, следить за уровнем белка в моче и функцией почек. Важно поддерживать нормальный вес, не злоупотреблять солью, алкоголем и обезболивающими препаратами без назначения врача, а также осторожно относиться к спортивным добавкам и любым потенциально нефротоксичным веществам.
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