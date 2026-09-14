После спортивных добавок мужчине потребовались диализ и пересадка почки

14 сентября 2026, 15:47

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Мужчина, проходивший лечение в НИИ имени Склифосовского, несколько лет каждый день принимал протеиновые добавки и активно занимался спортом. Со временем у него повысилось давление, появились интенсивные головные боли и белок в моче. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.