После столкновения четырех машин на Комсомольском проспекте загорелось топливо
На Комсомольском проспекте в Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. После столкновения на дороге вспыхнуло топливо. Об этом сообщает BAZA.
Авария произошла в районе Парка культуры. По данным источника, одна из машин оставила на проезжей части след горючего. Пламя охватило участок длиной около 40 метров, а густой черный дым затянул проспект. Один автомобиль полностью выгорел. На место прибыли экстренные службы. Движение по проспекту остановили. Сведения о пострадавших уточняются.
Если автомобиль загорелся во время движения, остановитесь вдали от людей, других машин и зданий. Заглушите двигатель, немедленно выйдите из салона и помогите пассажирам покинуть его. Позвоните по номеру 101 или 112, сообщите место происшествия и предупредите окружающих об опасности.
Попытаться погасить небольшой очаг огнетушителем можно лишь тогда, когда это не угрожает жизни. Если дым идет из-под капота и оценить силу пожара невозможно, не открывайте его: приток воздуха усилит пламя. Если огонь распространяется, отойдите от машины на расстояние не менее 10–15 метров и дождитесь пожарных. Не возвращайтесь в салон за вещами.
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