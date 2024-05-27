МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области

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Российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, населённый пункт Ивановка освободили подразделения группировки войск «Запад».
Вчера в Министерстве обороны РФ также сообщали об освобождении села Берестовое в Харьковской области.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о нынешней обстановке на полях специальной военной операции. Эксперт назвал самые горячие точки СВО, а также выдвинул свои прогнозы на будущее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вчера в Министерстве обороны РФ также сообщали об освобождении села Берестовое в Харьковской области.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о нынешней обстановке на полях специальной военной операции. Эксперт назвал самые горячие точки СВО, а также выдвинул свои прогнозы на будущее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева