Герои нашего времени: как ВС РФ прорвали многокилометровую оборону ВСУ в ДНР

Следите за нашими новостями в удобном формате

Уральские бойцы в составе группировки «Центр» прорвали порядка 10 км укреплений ВСУ, штурмуя Северное и Тоненькое на Авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».