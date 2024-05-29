Герои нашего времени: как ВС РФ прорвали многокилометровую оборону ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Уральские бойцы в составе группировки «Центр» прорвали порядка 10 км укреплений ВСУ, штурмуя Северное и Тоненькое на Авдеевском направлении. Об этом рассказал командир взвода штурмовиков с позывным «Призрак».
«Приходилось идти до штурмовых позиций десятки километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах», — цитирует РИА Новости «Призрака».
По его словам, из-за особенностей рельефа местности приходилось штурмовать укрепления ВСУ на открытой местности. Он пояснил, что различные подразделения ВС РФ штурмовали украинцев со всех сторон и брали их в полукольцо.
«Призрак» пояснил, что окопы брать намного проще, чем здания, так как противника видно и его можно закидать гранатами. При этом российский штурмовик отметил, что противник не часто даёт отпор, а в основном в окопах никого нет, так как украинцы успевают уйти раньше, чем пришли бойцы ВС РФ.
Штурмовик также рассказал, что самая большая сложность при штурмах на открытой местности состоит в том, что могут выстрелить со всех сторон, при этом он отметил, что для военных с опытом в этом нет ничего сложного, а вот новобранцам опыта не хватает, заключил «Призрак».
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Элина Позднякова