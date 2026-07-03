После взрыва бутылки на детской площадке в Самарской области завели дело
Следователи в Самарской области завели уголовное дело после взрыва пластиковой бутылки на детской площадке в Усть-Кинельском районе. Об этом пишет РИА Новости.
По версии правоохранителей, неизвестный бросил бутылку на площадку в момент, когда там находились дети. Одна из девочек заметила предмет и оттолкнула его в сторону урны. Вскоре раздался взрыв.
В результате происшествия никто не пострадал. Дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут причастного к инциденту.
Статья о хулиганстве в российском законодательстве применяется в случаях грубого нарушения общественного порядка, в том числе если действия создают угрозу для окружающих. Конкретная квалификация и возможная ответственность зависят от обстоятельств происшествия, а также от того, будет ли установлено использование опасных веществ или предметов.
Специалисты по безопасности напоминают, что при обнаружении на улице или в общественных местах подозрительных предметов не следует трогать их или перемещать самостоятельно. В таких случаях рекомендуется отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке в экстренные службы.
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