Развожаев: Дым в районе бухт Севастополя возник из-за средств маскировки

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Дым, который виднеется в районах Севастопольской и Южной бухт, является табельным средством маскировки, повреждений в городе не зафиксировано. Об этом заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
«Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящее время оперативные службы не зафиксировали повреждений инфраструктуры Севастополя. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
При этом военкор Семен Пегов сообщил, что в городе прозвучали два мощных взрыва и несколько более слабых.
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