После взрыва газового баллона в Татарстане возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в городе Нурлат в Республике Татарстан. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основании сообщения Следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.
По данным ведомства, инцидент подпадает под пункт «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры и уничтожил наружные стены двух подъездов. По предварительным данным, причиной хлопка в квартирах стал взрыв газового баллона во время строительных работ по установке натяжного потолка.
В результате происшествия пострадали два человека, один погиб.
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Взрыв газа произошел вечером в субботу 6 апреля. Огонь охватил четыре квартиры и уничтожил наружные стены двух подъездов. По предварительным данным, причиной хлопка в квартирах стал взрыв газового баллона во время строительных работ по установке натяжного потолка.
В результате происшествия пострадали два человека, один погиб.
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Александр Климов