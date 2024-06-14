После взрыва машины начштаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство начальника штаба, первого замкомандира воинской части Вадима Собеского.
Его машина была взорвана в Ростове-на-Дону, пишет «Лента.ру». По данным пресс-службы СК РФ, следователи и криминалисты осматривают место происшествия для установления обстоятельств возгорания автомобиля военного.
Так, машина начала дымиться во время поездки. После того, как офицер вышел из салона, прогремел взрыв. Он не пострадал.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за поломки газового оборудования машины.
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Так, машина начала дымиться во время поездки. После того, как офицер вышел из салона, прогремел взрыв. Он не пострадал.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за поломки газового оборудования машины.
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Алёна Самарева