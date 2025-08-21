После взрыва на АЗС в Новосибирске пострадала женщина
В Новосибирске после взрыва на автозаправочной станции самообслуживания пострадала 36-летняя женщина. Ее госпитализировали, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел на улице Ионосферная, 3/23а в Академгородке. Причиной произошедшего считают несоблюдение технологического регламента при операциях с легковоспламеняющейся жидкостью.
В настоящее время проводится проверка: надзорный орган следит за выполнением требований противопожарного режима. При выявлении нарушений ведомство примет соответствующие меры.
Ранее на территории порохового завода «Эластик» в Рязанской области произошел мощный взрыв. По последним данным, погибли 25 человек и 158 пострадали.
