Во время перелета из Москвы в Сочи скончался пассажир самолета. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Инцидент случился на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Во время перелета 56-летнему мужчине резко стало плохо. На высоте свыше 10 метров он потерял сознание и экипаж воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в Минеральных Водах.
Уже там к борту подъехала карета скорой помощи для того, чтобы спасти пассажира. Несмотря на это, мужчина скончался.
Ранее сообщалось об экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Астрахани.
