После взрыва на предприятии в Приамурье спасатели ищут под завалами человека

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В производственном помещении одного из предприятий Белогорска в Амурской области прогремел взрыв. В настоящее время спасатели ищут под завалами человека.
По сообщению регионального управления МЧС, инцидент произошёл на маслоэкстракционном заводе «Амурский». В результате взрыва одно из производственных зданий сильно пострадало. Работники сумел эвакуироваться самостоятельно. Местонахождение одного человека, задействованного в рабочей смене. Сейчас его ищут спасатели, мужчина может находиться под завалами.
Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по статье 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По данным следствия, в производственном цехе взорвалась силосная установка. Пожара после взрыва не возникло.
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Александр Бойцов