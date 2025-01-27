В Волоколамске спасли мужчину из горящей квартиры

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар произошёл в трёхэтажном многоквартирном доме в Волоколамске, в ходе ликвидации возгорания был спасён 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от соседей, они рассказали, что на втором этаже трёхэтажного дома горит квартира. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 20 жильцов, вскрыли дверь горящей квартиры и обнаружили в коридоре лежащего без сознания мужчину 1965 года рождения. Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи», — говорится в сообщении.Площадь возгорания составляла 15 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, распространения огня удалось избежать. Вскоре пожар был потушен. Медицинская помощь понадобилась только хозяину загоревшейся квартиры, мужчину госпитализировали.
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