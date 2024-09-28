Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ

После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ

28 сентября 2024, 02:58
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В 500 метрах от места взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы обнаружено превышение уровня загрязняющих веществ, сообщили в дагестанском управлении Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
По данным ведомства, на близлежащей трассе в 300-500 метрах было зафиксировано превышение предельно допустимых уровней оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида.

При этом по состоянию на 23:50 (мск) 27 сентября превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зафиксировано.



Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.

Читайте также:

Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане
#дагестан
#взрыв
#пожар
#уголовное дело
#пожарные
#мчс
В пригороде Махачкалы в результате взрыва АЗС ввели режим ЧМ
28 сентября 2024, 02:19

Фото: iStock/Motortion

В Карабдахкентском районе Дагестана объявлен режим чрезвычайного положения после взрыва на автозаправочной станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По данным местной администрации района, режим чрезвычайного положения введен на манииципальном уровне. Он будет действовать с 23:00 по московскому времени 27 сентября до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва.

Авария на АЗС в Махачкале произошла вечером в пятницу, 27 сентября. По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

Читайте также:

Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено

В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане
#дагестан
#пожар
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановлено
«Дагэнерго»: электроснабжение после взрыва на АЗС в Дагестане восстановили
27 сентября 2024, 23:39

Фото: iStock/jitendrajadhav

Энергетики полностью восстановили электроснабжение после взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, сообщил «Дагэнерго» в Telegram-канале.
«"Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы», – подчеркнули в пресс-службе.

Электроснабжение жителей региона в настоящее время осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на автозаправочной станции в Махачкале произошел взрыв. По данным МЧС России, в результате происшествия пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

На месте взрыва АЗС ведутся работы по ликвидации пожара.

Читайте также:

В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС

Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане

Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок
#дагестан
#электроэнергия
#пожар
#пожарные
#мчс
#азс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане объявили траур в память о жертвах взрыва на АЗС
В Дагестане объявили траур в память о погибших из-за взрыва на АЗС
27 сентября 2024, 23:06

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Республике Дагестан объявили субботу, 28 сентября, днем траура в память о жертвах взрыва на автозаправочной станции. Об этом решении сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Принял решение объявить в Дагестане 28 сентября днем траура. Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», – написал Меликов.

Инцидент в Дагестане произошел вечером 27 сентября. На видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что вокруг места происшествия стоит густой дым. По словам очевидцев, погибли около шести человек. В марте прошлого года на АЗС проводилась плановая проверка.

По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.

Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.

Читайте также:

Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане

Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок

Стала известна судьба жильцов пострадавшего от пожара дома в Дагестане
#дагестан
#взрыв
#азс
#пожарные
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парке Лобни из-за упавшего от непогоды дерева пострадал человек
27 сентября 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В парке «Река времени» в городском округе Лобня из-за непогоды упало дерево. Пострадал мужчина, сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.
«Пострадавшего отправили в больницу в Долгопрудный. У него черепно-мозговая травма. Мужчина находится в реанимации», – написала Кротова в своём телеграм-канале.
Она отметила, что в парке приступили к опиловке. Упавшее дерево не было аварийным и спилу не подлежало.

Кротова напомнила, что из-за сильного ветра в Московском регионе был объявлен «жёлтый» уровень опасности. Ветер, дожди и грозы в Москве и Подмосковье прогнозируют с 27 по 29 сентября.

Читайте также:

Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до девяти человек

Пожароопасность в подмосковных лесах в выходные снизится впервые с конца августа

Кот в США нашел ручную гранату и стал играть с ней
#дерево
#алла кротова
#лобня
#парк
#непогода
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до девяти человек
27 сентября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/DmyTo

До девяти человек выросло количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Дагестане. Об этом информирует МЧС России в своем Telegram-канале.
«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — сказано в публикации ведомства.
Как сообщалось ранее, из столовой, расположенной возле эпицентра взрыва, были спасены 14 человек, в здании произошло обрушение стены. Все случилось рядом с селом Новый Хушет на окраине города.

Уточнялось, что на месте инцидента работает 27 единиц техники, а также 119 спасателей. Людям помогают выбраться из-под завалов.

Читайте также:

Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок

Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане

Пьяный глава управления Нацбанка Украины подрался с военным на парковке
#мир
#россия
#дагестан
#мчс
#взрывы
#новости
#азс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожароопасность в подмосковных лесах в выходные снизится впервые с конца августа
27 сентября 2024, 20:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Класс пожарной опасности в подмосковных лесничествах в предстоящие выходные снизится с V (чрезвычайного) класса до I (отсутствует). Об этом информировали в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
«27 сентября на всей территории области ожидается V класс пожарной опасности, а 28 сентября - I класс. В воскресенье I класс пожарной опасности прогнозируют в большинстве лесничеств региона. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидается II класс», – говорится в сообщении.
Это первое понижение уровня пожароопасности в лесах Подмосковья с августа. Последние недели сохранялся V класс. Из-за этого на всей территории области ввели ограничения на пребывание граждан и въезд в леса транспортных средств. Их снова продлили – до 1 октября.

Как напомнили в ведомстве, если заезд автолюбителя в лес привёл к возгоранию, последует уголовная или административная ответственность. Это лишение свободы на срок до 10 лет; штраф для физлиц до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Для профилактики возгораний увеличено число патрульных групп лесной охраны. Вместе с сотрудниками полиции и МЧС они выявляют нарушителей ограничений.

Читайте также:

В окрестностях Балашихи тушат три лесных пожара

Под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес

Фотоловушки сняли нарушителей противопожарного режима в лесах Подмосковья
#пожар
#лес
#лесные пожары
#природные пожары
#ограничения
#транспорт
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
#штрафы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Дагестане
Второго погибшего ребенка достали из-под завалов после взрыва АЗС в Махачкале
27 сентября 2024, 20:53

Фото: МЧС России

Спасатели продолжают работать на месте взрыва АЗС в Махачкале. Там из-под завалов достали тело второго погибшего ребенка. Всего погибли 7 человек, включая двоих детей. Еще 10 человек пострадали.
14 человек удалось спасти из столовой, которая находилось возле эпицентра взрыва, в здании обрушилась стена. Взрыв прогремел на заправке Plus на окраине города близ села Новый Хушет.
«14 человек спасены, из столовой АЗС, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва», — сообщает Shot.

На месте работают 119 спасателей и 27 единиц техники.



«На момент прибытия спасателей горели помещения АЗС и столовой на площади более 500 квадратных метров», — сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Олег Колпиков.

Пожар локализовали в 19:40. Сейчас спасатели достают из-под завалов людей. Официально сообщается о 17 пострадавших, среди которых 7 погибших.

Читайте также:

Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок

Стала известна судьба жильцов пострадавшего от пожара дома в Дагестане

В дагестанском Кизляре произошло возгорание на территории рыбзавода
#спасатели
#мчс
#пожар
#азс
#взрыв
#человек
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный глава управления Нацбанка Украины подрался с военным на парковке
27 сентября 2024, 20:10

Фото: istockphoto/Shutter2U

Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, будучи нетрезвым, устроил потасовку с военнослужащим ВСУ. Он угрожал прострелить военному ноги из наградного пистолета.
Конфликт произошёл на автомобильной парковке, передаёт издание «Страна.ua». На кадрах видеозаписи, которую предоставил военный с позывным Бессмертный, а опубликовало издание в своём телеграм-канале, можно увидеть, как чиновник бросается буквально под колёса машины, выкрикивает угрозы, обещая прострелить оппоненту ноги.

Сам Поляруш всё отрицает, говоря, что он является пострадавшей стороной и в качестве доказательства предъявляя разбитые в ходе потасовки очки. В украинской полиции сообщили, что на банкира составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. У него также изъяли пистолет, которым он угрожал Бессмертному.

Читайте также:

Сотрудники военкомата в Киеве задержали гражданина США

В Киеве сожгли несколько машин ВСУ

Депутат Верховной Рады бежал из страны и обвиняет СБУ в покушении на его жизнь
#конфликт
#пистолет
#машины
#очки
#банк
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кот в США нашел ручную гранату и стал играть с ней
Кот в Огайо нашел ручную гранату и стал играть с ней
27 сентября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/blake81

Кот в США играл с ручной гранатой, которую позже у него отобрали саперы. Как передает WCAX-TV, «игрушку» животное отыскало в домашнем полуподвале во время ремонтных работ.
Пушистик так сильно громыхал, что хозяева заинтересовались происходящим. Увидев подозрительный снаряд, они вызвали полицейских. Правоохранители сделали вывод, что перед ними граната и вызвали на место саперов.

Гранату у кота отобрали, и теперь планируют уничтожить ее. Как она оказалась в доме не уточняется.

Похожий случай произошел в Шотландии, где кот принес хозяйке запрещенные вещества, которые выплюнул рядом с хозяйкой. Известно, что речь шла о неких сушеных растениях.

Читайте также:

Взрыв на заправке в Дагестане 27 сентября: погибли трое взрослых и ребенок

Швейцарская спортсменка умерла после падения на чемпионате мира по велоспорту

СК РФ завёл дело о халатности после уничтожения в Уфе аллеи в честь героев СВО
#мир
#сша
#коты
#оружие
#граната
#игра
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате