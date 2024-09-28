После взрыва АЗС в Дагестане зафиксировали превышение загрязняющих веществ

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В 500 метрах от места взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы обнаружено превышение уровня загрязняющих веществ, сообщили в дагестанском управлении Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
По данным ведомства, на близлежащей трассе в 300-500 метрах было зафиксировано превышение предельно допустимых уровней оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида.
При этом по состоянию на 23:50 (мск) 27 сентября превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зафиксировано.
Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.
Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.
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При этом по состоянию на 23:50 (мск) 27 сентября превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне не зафиксировано.
Взрыв на АЗС произошел вечером в субботу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По данным МЧС России, в результате аварии пострадал 21 человек. Десять человек, в том числе двое детей, погибли.
Пожарные ликвидировали возгорание на месте взрыва.
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Александр Климов